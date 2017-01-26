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Mustafa Denizli'den Beşiktaş'ın şansını değerlendirdi

MUSTAFA DENİZLİ'DEN BEŞİKTAŞ'IN ŞANSINI DEĞERLENDİRDİ

Mustafa Denizli, Beşiktaş'ın şansının geçen sezona göre daha az olduğunu söyledi.

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Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli ligin ilk yarısını değerlendirdi.

BEŞİKTAŞ'IN ŞANSI DAHA AZ

Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı geçen yıla göre daha zor. Çünkü bu sezon şampiyonluk yarışında 4 takım var. Geçen sezon tek rakibi vardı. 

ADVOCAAT ÇOK İYİ HOCA

Fenerbahçe'nin sezon başı yaptığı teknik adam değişikliği son derece doğru. Advocaat son derece başarılı bir teknik adam. Şampiyon olur ve olmaz ama Advocaat ülke futbolu adına geçer bir teknik adamdır.

Fenerbahçe devre arası transfer döneminde iyi bir oyuncu alırsa, yükselişe geçer. İyi bir form grafiği var çünkü şuan.

Van Persie'nin ikinci yarı fizik olarak yetersiz kalacağını düşünmüyorum çünkü kaliteli bir futbolcu. Van Persie hem Fenerbahçe, hem ülkemiz adına önemli bir futbolcu. 

KÖTÜ DEDİĞİMİZ G.SARAY F.BAHÇE'NİN ÖNÜNDE

Galatasaray'ın problemi takım savunması. Galatasaray maç kaybediyor en başarılı isim Muslera, maç kazanıyor yine en başarılı isim Muslera.

Galatasaray kötü dememize rağmen iyi dediğimiz Fenerbahçe'den fazla puan toplamış.

4 takım arasında olan puan farkı, fark falan değil. 18 maç daha varken 10 puan fark olsa da iyi bir takımsan bir fark değildir.

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