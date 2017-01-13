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Muslera'ya özel eldiven

MUSLERA'YA ÖZEL ELDİVEN

Muslera, bir parmağı kırık olmasına karşın Atiker Konyaspor maçında forma giyecek.

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Teknik direktör Cihat Arslan, Galatasaray kalecisi Fernando Muslera için "Haksız rekabet" nitelemesini yaparken, Uruguaylı file bekçisi onu bir kez daha haklı çıkardı. 

Fernando Muslera'nın bir parmağı kırık. Ancak Uruguaylı file bekçisi Atiker Konyaspor maçında kaledeki yerini koruyacak. Muslera için sponsoru özel bir eldiven üretti. Sosyal medya hesabından bu eldiveni paylaşan Muslera, "Kırık bir parmak beni durduramayacak" mesajını paylaştı. 

Sol başparmağı kırık Muslera, Atiker Konyaspor maçında kendisi için özel üretilen bu eldivenle mücadele edecek. Sol eldivende görüldüğü gibi, 4 parmak var.

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NTVSpor
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