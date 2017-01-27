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Muslera'ya kaptanlık teklifi

MUSLERA'YA KAPTANLIK TEKLİFİ

Galatasaray, Uruguaylı kaleci ile masaya oturulacak ve kaptanlık da önerilecek.

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Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi kalecilerinden birisi Fernando Muslera… 2011 yılında transfer olduğu Galatasaray'da adını kısa sürede efsaneler arasına yazdırmayı başaran Uruguaylı kalecinin 2018 yazında bitecek olan sözleşmesi, 2021'e kadar uzatılacak. Bunun nedeni ise Chelsea'nin, Courtois'yı Real Madrid'e gönderdikten sonra Fernando Muslera'yı transfer edeceği yönündeki haberlerin artması… 

İngiliz basınında yer alan haberlerden sonra Muslera'yı kaybetmek istemeyen yönetim, senelik 3.5 milyon Euro kazanan Nando'ya, aynı ücret üzerinden teklifte bulunacak. Ayrıca taraftarın sevgilisi haline gelen ve beyefendi kişiliği ile de gönülleri kazanan 30 yaşındaki kaleciye kaptanlık da önerilecek. Muslera uzatırsa, hem Chelsea'den teklif gelmesi halinde daha fazla ücret talep etme şansı doğacak hemde taraftar mutlu olacak.

AMK Gazetesi
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