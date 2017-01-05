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Muslera'nın sol serçe parmağı yerinden çıktı

MUSLERA'NIN SOL SERÇE PARMAĞI YERİNDEN ÇIKTI

Galatasaray Muslera'dan gelen kötü haberle sarsıldı. Uruguaylı file bekçisinin sol serçe parmağı yerinden çıktı.

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Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Muslera'nın sol serçe parmağı yerinden çıktı. Uruguaylı kalecide kırık olup olmadığı yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Öte yandan Muslera'nın bu sabah topla çalışmasına yaşadığı bu sakatlık sebebiyle izin verilmedi.

CENK 2 HAFTA YOK

Sarı-Kırmızılılarda ikinci bir şok da yedek kaleci Cenk'te yaşandı. Cenk'in diz menüsküsünde yırtık tespit edildiği ve ameliyat olduğu kulü doktoru Yener İnce tarafından açıklandı. Tuzlaspor maçında sakatlanan Cenk Gönen'in 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Milliyet
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