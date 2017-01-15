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Muslera'dan iki kişiye teşekkür

MUSLERA'DAN İKİ KİŞİYE TEŞEKKÜR

Fernando Muslera, Konyaspor maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, 1-0 kazandıkları Konyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Muslera’nın açıklamaları şu şekilde:

“Çok çok önemli, zor bir maçtı. Konyaspor gibi ne yaptığını bilen, organize oynayan bir takıma karşı oynadık. İyi başlamamızın önümüzdeki maçlara da etkisi olacaktır. Kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Bugünkü galibiyet fedakarlıktan geçiyordu. Bugün yaptığımız fedakarlıkla galibiyet geldi.

Maç boyunca kendimi iyi hissettim. Bir kaleci için eli her şey diyebiliriz. İki kişiye teşekkür etmek istiyorum. Birincisi doktoromuz. Hep yanımdaydı, desteğini vererek oynamama yardım etti. Eşime çok teşekkür etmek istiyorum. 4 parmaklı eldivenleri o hazırladı. Sahada mücadele ettiysem heme doktoruma hem eşime teşekkür etmek istiyorum.”

AMK Gazetesi
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