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Muslera'dan bir ilk

MUSLERA'DAN BİR İLK

Galatasaray’da kırık parmakla Atiker Konyaspor maçında kaleye geçen Fernando Muslera tarihe geçti.

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Cim-Bom’un Uruguaylı kalecisinin, kırık parmakla maça çıkan ilk file bekçisi olduğu, bu şekilde tarihe geçtiği iddia edildi. Elazığ maçı kadrosunda yer almayan Muslera’nın yerine bugün Cenk görev yapacak.

Uruguaylı eldivenin bu şekilde forma giyen dünyada ilk isim olduğuna dikkat çeken sarı-kırmızılılar, sağlık ekibine de tam puan verdi. Doktor Yener İnce’yi öven yöneticiler, “Muslera’nın oynaması için özel bir eldiven dikildi. Plastikten faydalanıldı. Yener İnce ve ekibi olmasa bu durum gerçekleşir miydi? Zor... Muslera bu şekilde forma giyerek dünya tarihine geçti” ifadesini kullandı. Muslera, bugünkü Elazığ maçı için riske edilmezken, ligde Kardemir Karabük maçında yine kalesini koruyacak. 
 
Uruguaylı file bekçisinin yokluğunda bugün kaleye Cenk Gönen geçecek. Eray’ın da sakat olması nedeniyle kulübede yedek kaleci olarak Batuhan yer alacak. Her türlü kötü durumu düşünen Cim-Bom, üçüncü kaleci olarak da genç Ahmet Gül’e kafilede yer verdi. Amatör olarak alt yapıda görev alan Ahmet, dün profesyonel yapıldı.

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