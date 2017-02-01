Muslera rekorun eşiğinde

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, ligde 3 kez daha forma giydiği takdirde Zoran Simovic’in en çok lig maçına çıkan yabancı futbolcu rekoruna ortak olacak. 4 maç daha oynadığı takdirde ise Simoviç’i de geride bırakacak ve “1 numara” olacak.

33 yıl önceki Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Nottingham Forest ile anlaşan Zoran Simovic, Fransa’dan 3 gol yiyince Danimarka maçında kaleyi Ivkoviç’e devretmişti. Yugolar bu kez 5 golü kalede görünce Belçika karşısında eldivenler yeniden Simoviç’e giydirilmişti. Simoviç bu kez Belçika’ya diş geçiremeyince Yugoslavya 1984’e veda etmiş, Zoran Simoviç’in de İngiliz kulübüyle yaptığı ön anlaşma iptal edilmişti.

Alman Teknik Direktör Jupp Derwall, kendisiyle benzer kaderi paylaşan Zoran Simovic’i Galatasaray’a istemiş; nikah uzatmadan kıyılmıştı. 1984’tan 1990’a kadar sürecek bir dönem başlamıştı. Karadağlı oyuncu degajları, libero gibi topu oyuna sokuşuyla kısa sürede farkını ortaya koymuştu. Her Avrupa maçında ismini panterle özdeşleştirmiş hatta 1988-89 sezonundaki Kahramanmaraş maçında attığı penaltı golüyle zihinlerde tatlı bir iz bırakmıştı. Zoran Simovic; 6 sezon formasını giydiği Galatasaray’da kaleciliğe yeni bir yorum getirirken 188 kez lig maçına çıkarak ‘en çok forma giyen yabancı futbolcu’ unvanıyla İstanbul’dan ayrılmıştı.

Yine 1984 yılında Bahtiç’in transferi gerçekleşmeyince Zoran Simovic devreye girmiş ve Cevad Prekazi’nin sarı-kırmızılı renklere kazandırılmasını sağlamıştı. O Prekazi, Galatasaray ile 185 kez lig maçına çıkarken 2000’lerde bu kez başka bir yabancı futbolcu rekora yaklaşmıştı. Claudio Taffarel’den sonra kalenin emanet edildiği Faryd Mondragon 6 sezonda iki kez şampiyonluk yaşarken Prekazi gibi 185 lig maçında forma giymişti. Mondi, Zoran Simoviç’in rekoruna 3 kala Köln’ün yolunu tutmuştu.

PREKAZİ VE MONDRAGON’U YAKALADI

2011’de Galatasaray’a gelen, Fernando Muslera, 6. sezonunu yaşadığı sarı-kırmızılı takımda 10 resmi kupa kaldırarak Gheorghe Hagi’nin rekorunu egale ederken 6-0 kazanılan Akhisar maçında 185. lig maçına çıkmış oldu. Fernando Muslera ligde Kayserispor maçında forma giydiği takdirde Mondragon ve Prekazi’nin 185 maçlık serisinin önüne geçecek. Uruguaylı yıldız Rizespor ve Beşiktaş derbisinde sahaya çıktığında ise Zoran Simovic’in 188 lig maçlık rekorunu egale edecek. Antalyaspor deplasmanı ise Fernando Muslera’nın rekor maçı olacak.