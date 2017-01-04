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Musa Çağıran'a karşılık Yusuf Erdoğan

MUSA ÇAĞIRAN'A KARŞILIK YUSUF ERDOĞAN

Osmanlıspor, Trabzonspor'dan Musa Çağıran'a karşılık Yusuf Erdoğan'ı istedi.

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Mustafa Reşit Akçay yönetiminde tarih yazan Osmanlıspor’un yıldızılarına göz diken Fırtına, Musa Çağıran ve Badou Ndiaye için Başkent ekibinin kapısını çaldı.

Bordo-Mavili yönetim, geçtiğimiz günlerde Trabzon’a gelen deneyimli hocayla bir görüşme gerçekleştirirken; Akçay, Musa’ya karşılık eski öğrencisi Yusuf Erdoğan’ı istedi. Deneyimli teknik adam, Senegalli 10 numara için ise ekstra bonservis bedeli talep ederken, Trabzon ikinci bir teklifle Osmanlı’nın kapısını çalacak.

Bordo-Mavililer, Yanal’ın çok istediği Ndiaye için Yusuf artı bir miktar para önerecek.

Habertürk

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