Murat Cavcav: ''Başkanlığa adayım''

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkan Vekili Murat Cavcav, 18 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda başkanlığa adaylığını açıkladı.

Cavcav, yaptığı yazılı açıklamada, babası ve Gençlerbirliği'nin duayen başkanı İlhan Cavcav'ı 22 Ocak'ta ebediyete uğurladıklarını anımsatarak, acılarını paylaşan herkese teşekkür etti.

"Gençlerbirliği yaşadığı sürece onun adı da yaşayacaktır." ifadesini kullanan Cavcav, bunun, İlhan Cavcav'ın vekili ve oğlu olarak kendisini daha da sorumlu kıldığını vurguladı.

Sorumluluğunun farkında olduğunun altını çizen Cavcav, genel kurulda üyelerle bir araya gelerek Gençlerbirliği için önemli kararlar alacaklarını belirtti.

Gençlerbirliği camiasınca gösterilen desteğin, İlhan Cavcav'ın bıraktığı bayrağı daha ileri taşıma konusunda kendisine güven verdiğini aktaran Cavcav, şunları kaydetti:

"Camiamızı, İlhan Cavcav'ı ve beni yakından tanıyan bir yönetim kurulu listesiyle beraber genel kurulun onayını alarak önümüzdeki dönem Gençlerbirliği'ne hizmet etmeye hazırım. Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanlığına adayım. Bu kutlu görevi gururla üstlenirken her üyemizin desteğini almak şahsım ve arkadaşlarım için son derece önemlidir. Gerek cumartesi günü, gerekse daha sonraki günlerde bütün Gençlerbirliği camiası olarak hep beraber olacağımıza eminim. Bütün üyelerimizi Gençlerbirliği'ne yakışır bir birlikteliği sergilemeye çağırıyor ve genel kurulumuza davet ediyorum."

Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurulu, 18 Şubat Cumartesi günü MEB Şura Salonu'nda gerçekleştirilecek.