Muharrem Usta’dan takıma Onur Kıvrak ayarı

Trabzonspor, finansal olarak daha sağlıklı bir mali yapıya sahip olmak ve rekabeti ekonomik olarak daha eşit koşullarda sürdürebilmek için geçtiğimiz aylarda UEFA ile masaya oturmuş ve yetkililerle yaptığı görüşme sonrası UEFA Finansal Fair Play kuralları konusunda anlaşmaya varmıştı. Söz konusu anlaşma doğrultusunda Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, mali yönden büyük bir sıkıntının içinde bulunan bordo-mavili kulüpte yeniden gelir gider yapısını belirli bir dengeye oturmak için yeni düzenlemelere gitti ve ilk etapta futbolcu maliyetlerini aşağıya çekti. Usta, 2015-16 sezonunda 130 milyon TL’ye dayanan futbolcu giderleri 2016-2017 sezonunda 70 milyon TL’ye kadar düşürerek daha sürdürülebilir seviyelere indirdi.

Öz kaynak açığı

Diğer Türk kulüpleri gibi Trabzonspor’da öz kaynak açığı veren takımlar arasında yer alıyor. Mevcut borçların öz kaynakların üzerinde olması bordo-mavili kulübü ekonomik yönden dar boğaza sokarken, bordo-mavili yönetim bu süreci stat gelirleri, tesis gelirleri ve bazı sponsorluk anlaşmalarıyla aşmanın planlarını yapıyor.

Trabzonspor’un ekonomik yönden en önemli sorunlarının başında futbolcu giderleri ve beklenen sportif başarıların gelmemesi yatıyor. Sahadaki başarı futbolcu giderleriyle örtüşmediği bordo-mavili kulüpte son 6 yıldır yaşanan futbolcu sirkülasyonu bugünkü mali tablonun en önemli etkilerinden biri olarak ilk planda yer alıyor. Yaşanan teknik adam değişiklikleri de bunda büyük bir pay sahibi.

Yeni transferler Onur’un aldığı yıllık ücretin üstüne çıkamayacak

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, mali disiplini sağlama konusunda kararlı. Özellikle futbolcuların alacağı yıllık ücret konusunda belli bir fiyat politikası yakalamayı hedefleyerek takım içinde de fiyat dengesini yakalamak istiyor. Usta, bu hedef doğrultusunda takım kaptanı kaleci Onur Recep Kıvrak’ın yıllık aldığı 2 milyon 250 bin Euro üzerinde yeni transferlerde dahil olmak üzere hiç bir oyuncuya söz konusu rakam üzerinde yıllık ödeme yapmayacak. Yeni transferler ise bu rakamın altında yıllık ücretlere imza attı.

Feda süreci işliyor

Trabzonspor’da göreve geldiği ilk günlerde feda dönemini başlatarak bazı futbolcuların aldığı yıllık ücretlerde indirime giden Muharrem Usta, bordo-mavili kulüpten yılda 2 milyon 500 bin Euro kazanan N’Doye ve Onur’la birlikte bazı oyuncularında katılımıyla yıllık ücretlerde indirime gitmişti. N’Doye ile 2 milyon 500 bin Euro yerine 1 milyon 700 bin Euro’ya el sıkışmıştı. Yeni transferlerden Olcay Şahan yıllık 1 milyon 700 bin Euro’ya Mas ile 1 milyon 272 bin Euro’ya ve Pereira ile de yıllık 950 bin Euro’ya anlaşma sağlandı.