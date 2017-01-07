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Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz Gaziantepspor'da

MUHAMMET DEMİR VE SEFA YILMAZ GAZİANTEPSPOR'DA

Trabzonspor, Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz'ın Gaziantepspor'a kiralanması için görüşmelere başlandığını duyurdu.

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Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz'ın Gaziantepspor'a kiralanması için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Bordo mavili takımdan ayrılması gündemde olan Muhammet Demir’in sabah yapılan antrenmanda yer almadığı ve Gaziantepspor’un kampına dahil olduğu belirtildi. 
 
VE TRABZONSPOR KAP'A BİLDİRDİ!
 
'Profesyonel futbolcularımız  Muhammet Demir  ve 2016/2017 futbol sezonu 1. transfer döneminde Alanyaspor Kulübüne geçici transferi gerçekleşen  Sefa Yılmaz ' ın,  2016/2017  futbol sezonu sonuna kadar Gaziantepspor Kulübüne geçici transferleri konusunda görüşmelere başlanmıştır.' denildi.
 
Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesini fesheden Sefa Yılmaz, ligin ilk  yarısında Antalya temsilcisinde 9 maçta 255 dakika forma giyerken tek golü de  Trabzonspor'a karşı kaydetmişti.

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