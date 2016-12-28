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Muhammet Demir Gaziantepspor'a dönüyor

MUHAMMET DEMİR GAZİANTEPSPOR'A DÖNÜYOR

Gaziantepspor, bordo-mavili takımda hayal kırıklığı yaratan Muhammet Demir'le prensipte anlaştı.

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Fenerbahçe yenilgisinin ardından Trabzonspor'da ilk ayrılık yaşanıyor... 

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor transfere start verdi. Kırmızı-Siyahlılar ilk olarak eski golcüsü Muhammet Demir ile prensipte anlaşma sağladı. Gaziantep ekibi savunma içinde düğmeye bastı. 

Gaziantepspor'da yakaladığı çıkışla isminden söz ettiren 24 yaşındaki forvet oyuncusu geçen sezon devre arasında Trabzonspor'a transfer olmuştu. Bordo-Mavili takımda bekleneni veremeyen genç santrfor bu sezon 7'si ilk 11 olmak üzere 12 karşılaşmada Bordo-Mavili formayı terletirken 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Brezilyalı stoper yolda

Ajansspor'un haberine göre; Gaziantepspor yönetiminin, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in raporuyla savunma bölgesine takviye yapacağı ve Brezilyalı stoper oyuncuyla anlaşıldığı iddia edildi.

Gaziantep temsilcisi Süper Lig'de 16 haftalık periyotun ardından devreyi 11 puanla 17. sırada tamamladı. Kırmızı-Siyahlılar Ziraat Türkiye Kupasında ise A grubunda 6 puanla 3. sırada yer alıyor.

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