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Muhammet Demir formayı giydi, imzayı attı

MUHAMMET DEMİR FORMAYI GİYDİ, İMZAYI ATTI

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a transfer olan Muhammet Denmir, eski takımı Gaziantepspor'a döndü.

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Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren İbrahim Üzülmez'in takımı Gaziantepspor, eski golcüsü Muhammet Demir'i renklerine kattı.

Formasını sırtına geçiren Muhammet Demir, eski kulübünde kiralık olarak forma giyecek.
 
Öte yandan transferle ilgili Gaziantepspor'un internet sitesinden şu açıklama yapıldı;
 
"Kulübümüz, Trabzonspor Kulübünden başarılı oyuncu Muhammet Demir’i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Muhammet Demir’e hoş geldin diyor, Kırmızı-Siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz."

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