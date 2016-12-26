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Muhammet Demir + 4 Milyon TL

MUHAMMET DEMİR + 4 MİLYON TL

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Listedeki isimlerden Atiker Konyasporlu Ömer Ali Şahiner için yeni teklif yapıldı.

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Geçtiğimiz sezon 24 yaşındaki futbolcuyu isteyen ancak pazarlıktan sonuç alamayan yönetimin, Konyaspor Başkanı Ahmet Şan ile görüşerek Ömer Ali'yi resmen istediği öğrenildi. 

Şan'ın sözleşmesi devam eden başarılı kanat oyuncusu için 4 milyon euro istediği belirlenirken, Trabzonspor'un ise 1.5 milyon euro artı Muhammet Demir'i teklif ettiği gelen haberler arasında... Tarafların devre arasında bir kez daha masaya oturup, transferi netleştirmeye çalışacağı ifade edildi. 
 
Niasse ısrarı  sürüyor
Forvet mevkii için Everton forması giyen Oumar Niasse'ye odaklanıldı. Yönetim, 6 milyon euro'luk bonservis bedeli için kaynak arıyor. Satın alma opsiyonlu kiralama formülünde de ısrarını sürdüren bordo-mavililer, Senegalli yıldız için tüm şartları zorlama kararı aldı.

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