Moussa Sow'un gelişi kara bulutları dağıttı

Samandıra’nın neşe kaynağı Moussa Sow, döndüğünde ilk iş olarak ayrı takılan yerli ve yabancı futbolcuları bir araya getirdi. Yönetim, pozitif kişiliğiyle birleştirici rol oynayan tecrübeli ismi, önümüzdeki sezon da kiralamak istiyor.



Samandıra'ya neşe getiren Senegalli golcü, takımda herkesin büyük saygı gösterdiği ve sözünü dinlediği bir oyuncu. Pozitif kişiliğiyle sarı-lacivertlilerde birleştirici rol oynayan tecrübeli oyuncu milli takımdan döndüğünde, futbolcuların alınan sonuçlar nedeniyle morali bozuktu. Yerliler ile yabancılar tesislerde ayrı takılıyordu.

YETER Kİ İSTEYELİM

Sürekli yüzü gülen, her türlü şakaya da açık bir isim olan Moussa Sow, ilk iş olarak yerli ve yabancı oyuncuları bir araya getirdi. Tesislerde aşçı ile anlaşan Senegalli golcü, futbolcuların yemeklerine fazla biber ya da tuz koyarak şakalar yaptı, havanın yumuşamasını sağladı. Sow, takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmalarda da “Birlik olursak bizi yenebilecek bir takım yok. Avrupa'da önümüz açık, yeter ki isteyelim” ifadelerini kullandı.



KAPTAN OLACAK

Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmalara başladı. Öncelikli hedef, Moussa Sow ile Jeremain Lens'i yeniden kadroda tutmak. Yönetimin, Senegalli golcüyü yeniden kiralamayı ve yeni sezonda takımın kaptanlarından biri yapmayı planladığı gelen haberler arasında. Sarı-lacivertli takımda kalmak isteyen Sow, Al Ahli kulübü yetkilileriyle görüştü ve Fenerbahçe'ye transferi için kolaylık istedi.