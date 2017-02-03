Moussa Sow'dan iddiali derbi sözleri

Afrika Kupası'ndan dönen Sow, dün yapılan antrenmanda takımla çalıştı. Teknik Direktör Advocaat'la görüşen Senegalli golcü, milli takım kampında çok iyi çalıştığını belirterek “Fizik olarak hazır durumdayım, herhangi bir eksiğim yok. Beşiktaş maçında oynamak istiyorum” dedi. Sow'un son durumuna bakacak olan Hollandalı hoca, gol yollarındaki sıkıntıyı yıldız futbolcuya forma vererek aşmak istiyor.

Sow, lig kariyerindeki ilk golünü 2011-2012 sezonunda Beşiktaş'a atmıştı. Sarı-lacivertli formayla mücadele ettiği Beşiktaş derbilerinin sadece birinde gol atamayan Senegalli yıldız, bu sefer ağları sarsacağını söyledi. Sow, “Saracoğlu'nda son oynadığımız Beşiktaş maçında gol atamadım ama bu karşılaşmada fileleri havalandıracağım. Bu sefer boş geçmem. Derbilerde gol atmak çok özel” ifadelerini kullandı.