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Moussa Sow'dan derbi öncesi Beşiktaş'a gözdağı

MOUSSA SOW'DAN DERBİ ÖNCESİ BEŞİKTAŞ'A GÖZDAĞI

Senegalli, Kayseri yenilgisi sonrası ölü toprağı serilen sarı-lacivertlileri hayata döndürdü; Beşiktaş’a da gözdağı verdi..

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Senegal'in Afrika Uluslar Kupası'ndan elenmesinin ardından takıma geri dönen Moussa Sow, gelir gelmez Samandıra'nın kasvetli havasını dağıttı. Perşembeden beri takımla idmanlara devam eden golcü oyuncu, Kayserispor yenilgisinin ardından üstüne ölü toprağı serilen arkadaşlarını adeta yeniden hayata döndürdü. Bunun sebebi ise Sow'un pozitif enerjisi... 

Teknik heyet ve futbolculardan büyük saygı görüp sevilen 31 yaşındaki santrfor, yerliler ve yabancılar arasında köprü vazifesi görerek takımın bütünlüğünü sağlarken, yaptığı esprilerle de bozulan moralleri yükseltmeyi başarıyor. Yarınki zorlu Beşiktaş derbisini mutlaka aşılması gereken bir eşik olarak gören Moussa Sow, kendisi ve yol arkadaşlarına güvenini ise önceki gün konuştuğu FB TV'de şöyle açıkladı:

İÇİME DOĞUYOR, KAZANACAĞIZ

"Biz Fenerbahçe'yiz. Kim olduğumuzu hatırlamak ve yeniden ayağa kalkmak için bu karşılaşma çok büyük bir fırsat." Bu sayede hem sarı-lacivertlileri cesaretlendiren yıldız, hem de siyah-beyazlılara gözdağı verdi. Sow, derbilerdeki başarısını anlatan sözü ise sona sakladı: "İçime doğuyor, yine gol atacağım ve bu maçı kazanacağız."

TAM BİR KARTAL AVCISI!

Sow'un Beşiktaş derbisi öncesi kendine bu kadar güvenmesi elbette yersiz değil. Çünkü 31 yaşındaki kurt forvet, tabiri caizse tam bir 'Kartal avcısı'... Sow, siyah-beyazlı takıma karşı çıktığı 8 maçın 7'sinde gol sevinci yaşayıp 8 kez rakip ağları havalandırdı. Ayrıca F.Bahçe, Sow'un gol attığı hiçbir Beşiktaş derbisinde yenilmedi; 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

YOKLUĞUNDA 5 PUAN KAYBEDİLDİ

Fenerbahçe, Sow'un forma giymediği son 3 lig maçında 5 puan kaybetti. Adanaspor'la berabere kalıp Başakşehir'i mağlup eden Kanarya, Kayserispor'a da boyun eğdi. Beklenmeyen kayıpların yaşandığı bu dönemde sadece 4 gol atıp, kalesinde 7 gol gören Fenerbahçe için Sow'un ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı.

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