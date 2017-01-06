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Mourinho'dan Sneijder'e övgü dolu sözler

MOURİNHO'DAN SNEİJDER'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Mourinho, çalıştırdığı en iyi oyuncular listesinde Wesley Sneijder'e de yer verdi.

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Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Senijder Jose Mourinho'nun 'en iyiler' listesinde yer aldı. Manchester United teknik direktörü, 'Çalıştırdığınız en iyi futbolcular kimdi?' sorusuna cevap olarak Wesley Sneijder'ın da ismini verdi.

BENİM İÇİN RUHUNU VE KANINI VERİR

Portekizli teknik adam, Oynarken kanını ve ruhunu benim için veren çok oyuncum vardı. 

Birisini söyleyerek, diğerini unutmak istemem. Nasıl bir tane isim verebilirim ki? Vitor Baia, Petr Cech, Julio Cesar, Jorge Costa, Ricardo Carvalho, Marco Materazzi, Lucio, Walter Samuel, Jonh Terry... Bir tane isim söyleyemem'' diyen Mourinho, listesinin devamındaki oyuncuları sıralamaya devam etti. 

Mourinho'nun saydığı diğer isimler şu şekilde: Michael Essien, Wesley Sneijder, Nemanja Matic, Costinha, Maniche, Xabi Alonso, Frank Lampard...

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