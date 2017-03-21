Mohammed Anas'tan görülmemiş gaf !

Güney Afrika takımlarından Free State Stars formasını terleten Mohammed Anas, takımının Ajax Cape Town ile yaptığı ve 2-2 sona eren maçta iki gol atarak yıldızlaştı ve mücadele sonunda maçın adamı ödülünü aldı.

Ama Anas'ın gündemin baş köşesine oturmasını sağlayan şey, saha içindeki müthiş performansı değil, maçın ardından yaptığı büyük gaf oldu.

Karşılaşma sonunda maçın adamı ödülünü canlı yayında alan Ganalı oyuncu, "Eşime ve kız arkadaşıma..." dedikten sonra yaptığı büyük gafın farkına vardı ve karısından özür dilemeye çalıştı.

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