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Mohamed Aboutrika terör listesine alındı

MOHAMED ABOUTRİKA TERÖR LİSTESİNE ALINDI

Mısır Milli Takım formasını 100 defa giyen ve 38 gol atan Mohamed Aboutrika, ülkesinde terör listesine kondu.

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Mohamed Aboutrika, yasaklanan Müslüman Kardeşler Örgütü'ne parasal destek vermekle suçlanıyor. Mısır ile üç kez Afrika Kupası'nı kazanan ve 2013 yılında milli takıma veda eden, 2004–2014 yılları arasında 10 yıl boyunca Al Ahly forması altında 356 maçta 167 gole imza atan ünlü futbolcu hakkında daha önce de aynı suçlamalar yapılmış ve 2015 yılında banka hesapları dondurulmuştu. Mohamed Aboutrika bu kez mahkeme kararıyla terör listesine alındı.

Futbolcunun avukatı Mohamed Osman, kararın kanunlara aykırı olduğunu iddia etti ve temyize başvuracaklarını söyledi.

DHA
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