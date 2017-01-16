''Mitrovic'i bir kez izlediler mi ?''

Beşiktaş’ın patronu, yönetici arkadaşlarıyla bir araya geldiği yemekte, Matej Mitrovic üzerinden yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi, “Bir maçını dahi seyretmeden futbolcumuza çamur atıyorlar. Bugüne kadar oyuncu satışından kulübe 100 milyon lira kazandırdık ancak kimse bunları konuşmuyor” dedi.

Beşiktaş’ta başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana hem oyuncu alımında hem de satışında başarılı işlere imza atan Fikret Orman, son günlerde çıkan transfer dedikodularına tepki gösterdi.

Özellikle Hırvat stoper Matej Mitrovic’in kiralanabileceği iddialarına isyan eden ve resmi siteden açıklama yaptıran Orman’ın “Demba Ba, Atınç ve Ersan’ı satarak kulübe yaklaşık 100 milyon TL getirdik. Kimse bunları gündeme getirmiyor, herkes Mitrovic’in bonservisine verdiğimiz parayı konuşuyor” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.



Yönetici arkadaşlarıyla önceki gün yemekte buluşan ve son durumu masaya yatıran Başkan Orman’ın “UEFA tarafından borç durumu riskli olan kulüplerin listesi yayınlandı. İçinde Beşiktaş yok ama konuşulanlara ve yazılanlara bakılınca, sanki Beşiktaş batmış... Bu kulüp nerelerden bugünlere geldi kimse konuşmuyor. Hırvatistan Milli Takımı’nın genç stoperini aylarca izleyerek aldık, fakat hala çamur atanlar var. Bir maçını dahi izlemeden bu futbolcumuzu kötülüyorlar” ifadelerini kullandığı öğrenildi.



‘Başarımız ortada’



Başkan Fikret Orman’ın son dönemde talip oldukları oyuncuların Türkiye’ye gelmek istemediklerinin de altını çizdiği belirlendi. Türk kulüplerinin genel olarak bu problemi yaşadıklarına vurgu yapan Orman’ın, “Bizim bugüne kadar ödediğimiz paralar ortada. Türkiye’de bazı oyuncular astronomik rakamlar alıyor ve oynamıyor. Kimse bunları konuşmuyor. Bizim mali başarımız ortada ama konuşan yok. Ligde ikinci kez üst üste şampiyon olmak istiyoruz ancak maalesef içimizden bile bize sallayanlar var. Her şeye rağmen Allah’ın izniyle bu sene de şampiyon olacağız” diye konuştuğu ifade edildi.



Son 3 yılda yapmak istedikleri bazı transferlerin engellendiğini de kaydeden Fikret Orman’ın, “Bu sene de benzer şeyler yaşandı. Algı operasyonları devam ediyor. Hocamızla bile uğraşıyorlar. Ama her türlü engeli aşacağız. Bizi durduramayacaklar” yorumunu yaptığı aktarıldı.