ANA SAYFA
Mitrovic'e lisans şoku !

MİTROVİC'E LİSANS ŞOKU !

Beşiktaş'ta, devre arası transfer döneminde kadroya katılan yeni transferlerin lisansı henüz çıkmadı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde takıma Hollandalı Ryan Babel ve Hırvat savunma oyuncusu Matej Mitrovic'i dahil etmişti. Ancak her iki futbolcunun da TFF takım kadrosu listesinde adı gözükmüyor.

Edinilen bilgilere göre Babel ve Mitrovic'in lisanslarında sorun olmadığı, Osmanlıspor maçına kadar her iki futbolcunun da lisansının çıkacağı ve Şenol Güneş'in forma şansı vermesi halinde oynayabileceği öğrenildi.

Beşiktaş, Ryan Babel'i bedelsiz, Matej Mitrovic'İ ise 4.2 milyon Euro bedel ödeyerek transfer etmişti.

5097676jpgj9dihzht.jpg

58
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Türkiye stadyumlarda devrim yaptıMuslera'ya özel eldivenDrogba Corinthians'ı ikiye böldü
Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu belli oldubeIN Sports spiker Çağıl Özge Özkul'u transfer ettiErtem Şener'in tahmini taraftarların diline düştü
Mehmet Ekici: Asla Beşiktaş’ta oynamamEmenike Kazan yolcusuOzan Tufan sitem etti: Açlıktan ölüyorum !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS