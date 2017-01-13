Mitrovic'e lisans şoku !

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde takıma Hollandalı Ryan Babel ve Hırvat savunma oyuncusu Matej Mitrovic'i dahil etmişti. Ancak her iki futbolcunun da TFF takım kadrosu listesinde adı gözükmüyor.

Edinilen bilgilere göre Babel ve Mitrovic'in lisanslarında sorun olmadığı, Osmanlıspor maçına kadar her iki futbolcunun da lisansının çıkacağı ve Şenol Güneş'in forma şansı vermesi halinde oynayabileceği öğrenildi.

Beşiktaş, Ryan Babel'i bedelsiz, Matej Mitrovic'İ ise 4.2 milyon Euro bedel ödeyerek transfer etmişti.