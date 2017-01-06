ANA SAYFA
Mitrovic tek başına imzaladı

MİTROVİC TEK BAŞINA İMZALADI

Beşiktaş'ın yeni transferi Matej Mitrovic'in imza töreninde hiçbir yöneticinin olmaması dikkat çekti.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Beşiktaş’ın 4.2 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Matej Mitrovic’in imza törenindeki bir ayrıntı dikkat çekti. 23 yaşındaki oyuncunun resmi mukaveleyi imza attığı anlarda, siyah-beyazlı yöneticilerin törende yer almadı. Kulüp tarafından internet sitesine konan fotoğrafta Mitroviç tek başına yer aldı. Böyle bir durum daha önceki transferlerde yaşanmamıştı. Transfer komitesinin yanı sıra diğer yönetim kurulu üyeleri, oyuncuların basına kapalı yapılan imza töreninde yer almış ve futbolcular ile çekilen fotoğrafları site tarafından paylaşılmıştı.

Siyah-beyazlı kulüp ile 3.5 yıllığına anlaşan Mitrovic, yıllık 1.2 milyon Euro garanti ücretin yanı sıra, oynadığı maçlarda puan başına 4 bin Euro kazanacak.

AMK Gazetesi
136
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Podolski kararsız ! Ya para ya Avrupa...Fikret Orman'dan '15 Temmuz' benzetmesiMitrovic tek başına imzaladı
Dursun Özbek iki ismin de üzerini çizdiBeşiktaş'ın aklı Vida'da !Galatasaray istedi, Trabzonspor kapıyor
''Aatıf’ı verdik Ekici’yi aldık sıra diğerinde''Milan yine Sneijder'in peşindeStoch PAOK’a, Rodrigues Galatasaray'a
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS