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Mitrovic siftah yaptı

MİTROVİC SİFTAH YAPTI

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. haftasında Darıca Gençlerbirliği ile yaptığı karşılaşmada Mitrovic siftah yaptı.

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Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Veli Kavlak ile Matej Mitrovic, Darıca Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de şans buldu.

Son dönemlerde omzundaki sorun nedeniyle üst üste operasyonlar geçiren Veli Kavlak, 336 gün sonra bir resmi maçta Beşiktaş formasını giydi. Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon 17 Şubat 2016'da takımının Mersin İdmanyurdu ile yaptığı karşılaşmada 90+2. dakikada oyuna girerek son resmi maçında şans bulan Veli, böylece formasına kavuştu. Tecrübeli futbolcu, maçta kaptanlık görevini de üstlendi.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Matej Mitrovic de siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı. 4 milyon 200 bin avro bonservis bedeliyle gündeme gelen Mitrovic, ligde Osmanlıspor ile oynanan karşılaşmada kadroda yer almamıştı. Hırvat oyuncu, savunmanın göbeğinde rakip atakları engellemeye çalıştı.

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