Beşiktaş'ın Babel'den sonra kadrosuna kattığı 23 yaşındaki stoper Matej Mitrovic sağlık kontrolünden geçti.



Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Transfer görüşmelerine başladığımız Matej Mitrovic, Acıbadem Sports’ta sağlık kontrolünden geçti.



Detaylı kan tetkikleri yapılan Mitrovic; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Matej Mitrovic’in sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı."