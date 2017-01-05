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Mitrovic sağlık kontrolünden geçti

MİTROVİC SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Beşiktaş'ın Rijeka takımından transfer ettiği Matej Mitrovic sağlık kontrolünden geçti.

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Beşiktaş'ın Babel'den sonra kadrosuna kattığı 23 yaşındaki stoper Matej Mitrovic sağlık kontrolünden geçti.
 
Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
 
"Transfer görüşmelerine başladığımız Matej Mitrovic, Acıbadem Sports’ta sağlık kontrolünden geçti.
 
Detaylı kan tetkikleri yapılan Mitrovic; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Matej Mitrovic’in sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı."

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