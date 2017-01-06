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Mitrovic resmen Beşiktaş'ta !

MİTROVİC RESMEN BEŞİKTAŞ'TA !

Beşiktaş, HNK Rijeka'dan kadrosuna kattığı Mitrovic'in anlaşması ile ilgili KAP'a açıklama yaptı.

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Beşiktaş görüşmelere başladığını açıkladığı Mitrovic için kulübüne 4.2 milyon euro bonservis bedeli verildiğini ve oyuncuya verilecek yıllık ücreti açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın KAP'a gönderdiği açıklama; 
 
Matej Mitrovic'in transferi konusunda kulübü HNK Rijeka ve oyuncu ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre HNK Rijeka kulübüne 4.200.000 euro transfer bedeli ödenecektir.
 
Oyuncu ile 3,5 yıllık anlaşmaya varılmış olup,
 
2016-2017 Sezonunda 600.000 euro,
2017-2018 Sezonunda 1.200.000 euro,
2018-2019 Sezonunda 1.200.000 euro,
2019-2020 Sezonunda 1.200.000 euro Garanti Ücret 
Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 euro ödenecektir.
 
'Neler yapabileceğimi göstereceğim'
 
 Beşiktaş'ın yeni transferi Matej Mitrovic, Türkiye'nin en büyük kulübünün siyah-beyazlı takım olduğunu söyledi. 
 
Kara Kartal'ın yeni transferi Hırvat Matej Mitrovic, sağlık kontrollerinin ardından BJK TV’ye açıklamalarda bulundu. Teklif geldiğinde menajeriyle oturup konuştuklarını belirten Mitrovic, "Büyük bir takımdan teklif geliyor. Türkiye’nin en büyük kulübü Beşiktaş. Oturup konuştuk. Türkiye’nin en büyük kulübüne imza atmaya geldim. Zaten kendi kariyerim açısından da Beşiktaş’ta kendimi kanıtlayıp şampiyonluklarla daha ileriye götürmek istiyorum. En büyük hedefimdi zaten büyük bir takımda oynamak ve hedeflere ulaşmak. Sahada her şeyimi göstereceğim, neler yapabileceğimi göstereceğim. Oyunda, sahada agresif taraflarımı göstereceğim. Agresif ve iyi oyunla kendimi göstereceğim. Stadı gördüm. Taraftarlar dünyanın en iyi taraftarı. Sabırsızlıkla bekliyorum, sahaya inip kendimi taraftara göstermek için. Avrupa’da geldiğim takımla bir tecrübe edindim. Beşiktaş’ta da inşallah daha ileriye gideceğiz. Beşiktaş’ta çok büyük isimlerin yanında yer alacağım. Onlarla birlikte kariyerimizi en üst seviyeye taşıyacağız” dedi.

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