Mitrovic bir türlü oyuna giremedi

Beşiktaş'ın yeni transferi Mitrovic, Konyaspor maçında oyuna girmek için tam 5 dakika bekledi.

Beşiktaş-Konyaspor maçının son dakikalarında ilginç bir olay yaşandı...



Siyah beyazlıların 4.5 milyon euro bedelle Rijeka'dan kadrosuna kattığı Matej Mitrovic, mücadelenin son dakikalarında oyuna girmek için saha kenarına geldi. Hırvat stoper, takımının tempolu oyunu sebebiyle bir türlü oyuna giremedi. Top bir türlü dışarı çıkmazken Mitrovic tam 5 dakika boyunca saha kenarında beklemek zorunda kaldı.



89. dakikada oyuna girebilen Mitrovic, Ryan Babel'in yerine oyuna dahil oldu.



Yenişafak