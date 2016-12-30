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Miroslav Stoch'a Gaziantepspor talip oldu

MİROSLAV STOCH'A GAZİANTEPSPOR TALİP OLDU

Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Miroslav Stoch'a Süper Lig takımlarından Gaziantepspor talip oldu.

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Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Miroslav Stoch'a Süper Lig takımlarından Gaziantepspor talip oldu.

2-3 GÜN SONRA!
 
Fenerbahçe yönetimi Antep'e henüz kararını bildirmiş değil. Advocaat ve Stoch'un da görüşü sorulduktan sonra Gaziantep yönetimine karar bildirilecek. Kararın 2-3 gün içinde belli olacağı öğrenildi..
 
Chelsea'den 2010 yılında 5.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Miroslav Stoch, PAOK, Al-Ain ve Bursaspor takımlarında kiralık olarak forma giymişti.
 
Slovak futbolcu Miroslav Stoch, bu sezon 15 maçta 742 dakika süre aldı ve 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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