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'Minimum üç oyuncu alacağız'

'MİNİMUM ÜÇ OYUNCU ALACAĞIZ'

Hikmet Karaman, en az üç futbolcu transfer etmeyi planladıklarını söyledi.

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Spor Toto Süper Lig'de 16 haftalık ilk bölümü 13 puanla 15. sırada tamamlayan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, en az üç futbolcu transfer etmeyi planladıklarını ve bu oyuncuların ilk 11'de kilit görev yapacak isimler olacağını söyledi.

Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde beklentilerin uzağında  bir takım görüntüsü verdiklerini dile getirerek, "Çaykur Rizespor taraftarı  tepkisinde haklı ve gayet doğal tepki gösterdi. Takımın iyi mücadele etmesi, iyi  oynaması, gelişmekte olması farklı şeyler. Sezon başında planlama yaparken bazı  şeyleri göz önüne aldık ama planlarımızın uzağında bir yerde ilk yarıyı  kapattık." dedi.
 
Devre arası transfer dönemini çok iyi değerlendirmek zorunda  olduklarını ve rakiplerinin de mutlaka hamle yapacağını kaydeden tecrübeli teknik  adam, şöyle devam etti:
 
"Transferde rakiplerimiz hamle yapacaktır. Biz de hamlenin kralını  yapmak zorundayız. Mutlaka kiralık gidecek oyuncularımız olacak, alacağımız  oyuncular da olacak. Kadroyu şişirip oyuncuları huzursuz etmek istemiyoruz.  Öncelikle transfer etmek istediğimiz oyuncuları kadromuza katalım çünkü, oyuncu  almadan oyuncu göndermek olmaz. Kamp döneminde ortaya çıkacak stratejiler,  stratejiye bağlı oyuncuların gönül rızası içerisinde mutlaka bir şeyler  yapacağız."
 
Eksiklerin tespit edildiği andan itibaren çalışmaların yoğun şekilde  devam ettiğine dikkati çeken Karaman, "Transferde planlamamız belli. Minimum üç  oyuncu alacağız. Bunlar, kilit oyuncular olacak. Aksi takdirde beklentilerin  uzağında kalırız. Bu bilinçle transferi gerçekleştireceğiz." ifadelerini  kullandı.
 
Karaman, taraftarların her zaman takımın yanında olduğuna işaret  ederek, ikinci yarıda daha iyi sonuçlar alarak, onları mutlu etmek istediklerini  sözlerini ekledi.

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