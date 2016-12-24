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Milosevic'in başı belada

MİLOSEVİC'İN BAŞI BELADA

Beşiktaş’tan kiralık olarak gittiği Darmstadt’ta top koşturan Alexander Milosevic, takımda gerçekleşen hoca değişikliği nedeniyle zor durumda kaldı.

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Mavi-beyazlı ekip, sezona başladığı Norbert Meier ile yollarını üç hafta önce ayırdı. Onun yerine getirilen Ramon Berndroth ile İsveçli savunmacının yıldızı barışmadı.

Ligdeki 13 maçın tamamında 90 dakika oynayan Milosevic’i yeni hoca ilk maçında Freiburg karşısında yedek bekletti, Bayern Münih ve Hertha Berlin karşısında ise kadroya bile almadı. Berndroth, Milosevic için suçlayıcı ifadeler de kullanarak oyuncuyu ‘hain’ olarak nitelendirdi.
 
Sonrasında bu ifade için özür dilese de Milosevic’in menajeri bu yakıştırmayı kınadığını açıkladı.

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