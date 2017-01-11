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Millilerin rakibi Moldova

MİLLİLERİN RAKİBİ MOLDOVA

A Milli Futbol Takımı, 27 Mart Pazartesi günü Eskişehir'de Moldova ile hazırlık maçında karşılaşacak.

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A Milli Takım, 27 Mart 2017 Pazartesi günü yeni Eskişehir Stadyumu’nda Moldova ile bir hazırlık maçı yapacak. Karşılaşmanın başlama saati, önümüzdeki günlerde açıklanacak. Moldova karşılaşması ile birlikte Milliler, tarihinde ilk kez Eskişehir’de bir maç oynayacak.

A Milli Takım, 27 Mart’taki rakibi Moldova ile bugüne kadar 8 kez karşılaştı. Ay-yıldızlılar, bu müsabakaların 6’sından galibiyetle ayrılırken, 2’sinde ise berabere kaldı. Moldova filelerine 18 gol bırakan Milliler, kalesinde ise 2 gol gördü.

AMK Gazetesi
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