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Milliler Kosova’yı farklı geçti

MİLLİLER KOSOVA’YI FARKLI GEÇTİ

Mercedes Benz Ege Kupası'nda, Türkiye U16 Milli Takımı, Kosova'yı 4-0 mağlup etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu yıl 18. kez düzenlenen Mercedes Benz Ege Kupası’nda, Türkiye U16 Milli Takımı A Grubu’nda karşılaştığı Kosova’yı 4-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Altınordu Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan müsabakada 7. dakikada Ali’nin golüyle öne geçen ay yıldızlı ekip, 39. dakikada Sadriu’nun kendi kalesine attığı golle farkı 2’ye çıkardı: 2-0.

43. dakikada Atakan gol sayısını üçe çıkartırken, 47. dakikada Oğuzhan skoru 4-0’a taşıdı. Kosova’da 57. dakikada Lutolli penaltı atışını gole çeviremedi.

B Grubu’nda ise günün ilk karşılaşmasında Yunanistan, Ukrayna’yı 1-0’la geçmeyi başardı. Türkiye yarın ikinci maçında saat 14.00’te Adnan Menderes Üniversitesi BESYO Sahası’nda Slovakya ile kozlarını paylaşacak. Ukrayna da saat 14.30’da başlayacak maçta Altınordu Metin Oktay Tesisleri’nde Karadağ ile kapışacak.

AMK Gazetesi
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