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Milliler Eskişehir'de stres attı

MİLLİLER ESKİŞEHİR'DE STRES ATTI

A Milli Takım'da kaptanlardan Arda Turan ile Selçuk İnan Eskişehir’deki gece kulübünde doyasıya eğlendi.

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A Milli Takım oyuncuları, Eskişehir’deki bir gece kulübünde gönüllerince eğlendi. Yarın Eskişehir'de Moldova ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı’nın kadrosunda bulunan Arda Turan, Selçuk İnan ve İsmail Köybaşı, bir gece kulübünde eğlenerek stres attı. Dün gerçekleşen antrenmana katılmayan kaptan Arda Turan ve Selçuk İnan, çalan şarkılarla adeta kendilerinden geçti.

Gece kulübünde milli oyunculara, Eskişehirspor kaptanı Erkan Zengin ve Beyazıt Öztürk de eşlik etti. Milli Takım şarkılarının çalındığı gecede, Arda Turan, Selçuk İnan ve Erkan Zengin'in attıkları gollerin anlatımlarının dinlendiği öğrenildi. Öte yandan milli oyuncuların yanında bulunan Beyazıt Öztürk sahneye çıkarak canlı performans sergiledi.

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