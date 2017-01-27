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Milli Takım'da prim sistemi değişiyor !

MİLLİ TAKIM'DA PRİM SİSTEMİ DEĞİŞİYOR !

Federasyon, A Milli Takım'da krizlere yol açan prim konusunda tarihi bir karar almaya hazırlanıyor.

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TFF, A Milli Takım'da Fatih Terim ve Arda Turan'ın arasını açan prim tartışmalarına son nokta koyuyor. Federasyon, prim uygulamasını değiştiriyor.

Hürriyet'in haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'da sık sık tartışmalara ve krizlere yol açan prim konusunda tarihi bir karar almaya hazırlanıyor.

2017 yılının bütçesini bağlayan TFF Yönetim Kurulu, A Milli Takım oyuncularına maç başı prim verilmesi uygulamasını kaldırıp ve yeni bir sisteme geçme kararına vardı. Üzerinde mutabık kalınan bu sisteme göre, futbolculara 'kazanılan puan ya da maçlara göre prim' uygulaması tamamen kaldırılıyor.

YENi DÖNEM

Sürekli sorun yaratan mevcut uygulama yerine, futbolculara, hedefe ulaşmaları halinde FIFA ya da UEFA'dan TFF'ye gelecek primden yüzde verilecek. Bu oranın yüzde 30-50 arasında olması düşünülüyor.

Yani, milliler Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası finallerine gitme hakkı elde ederse, bu oranlar üzerinden prime hak kazanabilecek.

KRİZ PATLAK VERMİŞTİ

Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan olaylarından biri A Milli Futbol Takım'da yaşanan prim krizi olmuştu. 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde forma giyen bazı oyunculara prim verilmediği iddiasının ardından Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile A Milli Takım Kaptanı Arda Turan'ın arası açılmıştı.

Terim, Arda'nın yanı sıra, Selçuk İnan ve Burak Yılmaz'ı bir süre kadroya almamıştı.

Adil Demirçubuk / Hürriyet

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