ANA SAYFA
''Milli takıma gidersem, annem kurban kesecek''

''MİLLİ TAKIMA GİDERSEM, ANNEM KURBAN KESECEK''

Gençlerbirliği'nin bu sezon en golcü oyuncusu Serdar Gürler, A Milli Futbol Takımı'na seçilmesi durumunda annesinin kurban keseceğini söyledi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Serdar Gürler, kırmızı-siyahlı ekibin Spor Toto Süper Lig'in ikinci  bölümüne hazırlanmak için Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde  yaptığı kampta AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bu sezon Süper Lig'de 7 kez fileleri havalandıran 25 yaşındaki oyuncu,  A Milli Futbol Takımı için Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'den davet  beklediğini kaydetti.
 
Milli takıma seçilmesi durumunda buna en çok annesinin sevineceğini  aktaran Serdar, şöyle konuştu:
 
"Her Türk oyuncu gibi Fatih hocadan davet beklentim var. Milli forma  paha biçilemez, gururlu bir şey. Annem, 'A Milli Takım'a gittiğin zaman kurban  keseceğim.' sözü verdi. İnşallah o günü ona yaşatırım. Türk Milli Takımı'nda  oynamak kolay değil. Çok kaliteli oyuncular var. Onun için çalışıyorum. Bu sene  istediğim en çok şey bu. İnşallah Fatih Terim performansımı iyi bulur ve bana bu  formayı layık görür."
 
"İrfan Can'ın transferi sürpriz oldu"
 
Serdar Gürler, eski takım arkadaşı İrfan Can Kahveci'nin Medipol  Başakşehir'e transferini sürpriz olarak değerlendirdi.
 
Transferden önce İrfan Can'a "Fenerbahçeli nasılsın?" diye telefon  açtığını aktaran Serdar, eski takım arkadaşıyla ilginç diyaloğunu şöyle anlattı:
 
"İrfan'ın Medipol Başakşehir'e gitmesi sürpriz oldu. Onu telefonla  aradım, 'Fenerbahçeli nasılsın?' dedim. 'Ne Fenerbahçe'si oğlum, Medipol  Başakşehir'e imza attım.' dedi. Benim de öyle haberim oldu. Bence en iyi seçeneği  yaptı. Çünkü büyük takımlara herkes gidiyor. İsim arıyorlar, Lens, Sow, Van  Persie... Orada Türk oyuncu bir maç kötü oynadığında şans tanınmaz. Türkiye'nin  gerçeği bu. Medipol Başakşehir'de de çok iyi oyuncular var ama oraya daha fazla  uyum sağlar. En iyi seçimi yaptı."
 
"Gençlerbirliği'ni hak ettiği yere getireceğiz"
 
Serdar Gürler, Gençlerbirliği'ni bu sezon hak ettiği yerlere getirmek  istediklerini dile getirdi.
 
Hedeflerinin ligi ilk 6'da bitirmek olduğunu vurgulayan başarılı  futbolcu, "Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak. Avrupa'ya gidersek bu kadro  yeter mi, bilmiyorum. Sonuçta 3 günde bir maç oynamak kolay değil. Osmanlıspor  bunu başardı. Osmanlıspor'un yedekleri de çok kaliteli. Bizde giden oyuncular  oldu. İrfan Can'ın yeri boş. Kaliteli birkaç oyuncuyla seneye Avrupa Ligi'nde yer  alıp 3 kulvarda da başarılı olabiliriz." ifadelerini kullandı.
 
Son haftalarda yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini vurgulayan  Serdar, şöyle devam etti:
 
"İbrahim (Üzülmez) hocamız ayrıldı. Çok sevdiğimiz biriydi. Sonra  hemen hemen aynı karaktere sahip Ümit (Özat) hocamız geldi. Oyuncularına çok  yakın, ağabey gibi davranıyor. Onunla çıkışa geçtik. Fenerbahçe'ye karşı da en  iyi oyunumuzu oynadık ama futbolun gerçeği 'atamayana atar' devreye girdi.  Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. İnşallah Gençlerbirliği'ni hak ettiği yerlere  getirmek istiyoruz."
 
Ligin ilk bölümünün son haftasında 3-1 kazandıkları Bursaspor maçında  2 gol ve 1 asist yapan Serdar Gürler, "Bursaspor maçı benim için özeldi. Çok iyi  oynadım, 2 gol atıp 1 asist yaptım. Bir maçta hiç 2 gol atamamıştım. Bunu yapmak  istiyordum ve Bursaspor'a denk geldi. İnşallah böyle devam eder." şeklinde görüş  belirtti.
 
"İrfan Can kardeşim şampiyon olsun"
 
Serdar Gürler, eski takım arkadaşı İrfan Can Kahveci'den dolayı  Medipol Başakşehir'in şampiyon olmasını istediğini aktardı.
 
Medipol Başakşehir'in son haftalarda iyi oynamadığını söyleyen  kırmızı-siyahlı futbolcu, "Medipol Başakşehir çok iyi futbol oynamıyor ama takım  olmuşlar. Son haftalarda kötü oynadılar. İnşallah kardeşim İrfan Can, Medipol  Başakşehir'le şampiyon olur ama şampiyonluğa an yakın takım bence Beşiktaş." diye  konuştu.
 
"Trabzonspor benim için hayal kırıklığı oldu"
 
Serdar, 2014-2015 sezonunda transfer olduğu Trabzonspor'da istediği  şansı bulamadığını söyledi.
 
Trabzonspor günlerini anlatan Serdar, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Trabzonspor benim için hayal kırıklığı oldu. Bana şans vermediler.  Hami Mandıralı istedi beni ama 3 gün sonra gönderildi. Vahid Halilhodzic ise bana  'Seni istemiyorum, oynatmayacağım.' dedi. O zaman başkan İbrahim Hacıosmanoğlu  bırakmadı beni ama oynatmadılar. Benim için kötü geçti."
 
Bir futbolcu için en önemli şeyin forma giymek olduğunu belirten  Serdar, büyük kulüplere transfere tereddütlü yaklaştığını söyleyerek, "İstersen  5-6 milyon avro al, oynamazsan mutsuz olursun. Bu yüzden daha az popüler kulübe  gidip oynamayı tercih ederim. Oynarsam mutluyum yoksa evde de huzursuz oluyorum.  Sahaya çıkıp gol atınca mutluyum. Trabzonspor'da böyle olmayınca mutsuzdum."  ifadelerini kullandı.
 
Tereddüdüne rağmen her futbolcu gibi büyük kulüplerde oynamak  istediğini de dile getiren Serdar, "Kim istemez ki Galatasaray, Fenerbahçe,  Beşiktaş ve Trabzonspor'a gitmek. Önceliğim daha çok futbol oynamak. Buralara  gittiğimde daha güçlü olmak. Türkiye böyle. 5 milyon avro verdiğini mi yoksa  bedava aldığını mı oynatırsın? Başkan '5 milyon avro verdim, bunu nasıl  oynatmazsın?' der mantalitesi var." diyerek sözlerini tamamladı.

5
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Mitrovic resmen Beşiktaş'ta !Hasan Ali Kaldırım sözleşmesini uzatıyorEmre Belözoğlu açıkladı: 'Kadıköy'e...'
''Fenerbahçe'de bazı şeyler komedi gibiydi''Fikret Orman'dan Caner müjdesiTeklifler Quaresma’nın aklını karıştırdı
Tek sağlam kaleci Ahmet ŞenAdvocaat’tan Mehmet Ekici’ye özel telefonGalatasaray Ontivero ile yollarını ayırdı
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS