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Milli sporcuya doping şoku !

MİLLİ SPORCUYA DOPİNG ŞOKU !

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, aralarında milli halterci Sibel Şimşek'in de bulunduğu 8 sporcuyu diskalifiye ettiğini duyurdu.

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), doping yaptıkları gerekçesiyle aralarında milli halterci Sibel Şimşek'in de bulunduğu 8 sporcunun 2008 Pekin ile 2012 Londra Olimpiyatları'ndaki madalya ve derecelerinin geri alınacağını açıkladı.

IOC'den yapılan açıklamada, 2008 Pekin ve 2012 Londra Olimpiyatları'nda yarışan sporculara ait doping testlerinin pozitif çıkmasından dolayı 8 ismin söz konusu oyunlardan geriye dönük olarak diskalifiye edildiği belirtildi.

Doping yaptığı gerekçesiyle geçici men cezası alarak 2016 Rio Olimpiyatları'na katılamayan Sibel Şimşek'in, 2012 Londra Olimpiyatları'nda kadınlar halter 63 kiloda elde ettiği 4'üncülüğün iptal edildiği bildirildi.

Pekin'de düzenlenen olimpiyatlarda, kadınlar halterde altın madalya kazanan Çinli sporcular Lei Cao, Xiexia Chen ve Chunhong Liu'nun madalyalarının geri alınacağı ifade edildi. Aynı olimpiyatlarda kadınlar gülle atmada 3'üncülüğe ulaşan Belaruslu Nadzeya Ostapchuk'un da bronz madalyasını iade edeceği kaydedildi.

Kadınlar çekiç atmada Belaruslu Darya Pchelnik'in 2008 Pekin, erkekler halterde Azerbaycanlı Intigam Zairov ve Norayr Vardanyan'ın 2012 Londra'daki derecelerinin de iptal edildiği aktarıldı.

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