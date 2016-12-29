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Milletvekilinden Ahmed Hassan'a tehdit

MİLLETVEKİLİNDEN AHMED HASSAN'A TEHDİT

Zemalek Futbol Kulübü Başkanı Mansur, Mısırlı eski futbolcu Ahmed Hassan'ı tehdit etti.

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Sisi yönetimine yakınlığıyla bilinen milletvekili ve Zemalek Futbol Kulübü Başkanı Mansur, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Mısırlı eski futbolcu Ahmed Hassan'ı tehdit etti.

Mısır'da darbeyle göreve gelen Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi hükümetine yakınlığıyla bilinen Mansur, dün LTC televizyon kanalında yayımlanan bir spor programında, alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı Hassan'a tehditler savurdu.
 
"Peşini bırakmayacağım"
Mansur programda, "Ahmed Hassan kim? Şöhret olmak ve dikkat çekmek için bana bulaşıyor. Zemalek'te ne zaman oynadığını bile hatırlamıyorum. Peşini bırakmayacağım. Gönderdiğim mesajda da bunu söyledim. Tekrar söylüyorum, peşini bırakmayacağım." ifadelerini kullandı.
 
"Benim dokunulmazlığımı kaldırtmak istiyormuş"
Mansur'un avukatı yoluyla kendisini telefonda tehdit ettiğini iddia eden Hassan'ın, milletvekillerine kendisinin dokunulmazlığını kaldırma çağrısı yaptığı açıklamaya tepki gösteren Mansur, "Benim dokunulmazlığımı kaldırtmak istiyormuş, ben Rug el-Ferag'lıyım (Kahire'de bir semt) bana dokunma" dedi.
 
Avukatı da Ahmet Hassan'ı tehdit etmiş
Ahmed Hassan, kısa süre önce kendisine ait internet sitesinden yaptığı açıklamada, son dönemde telefonla aldığı tehdit mesajları nedeniyle güvenlik birimlerine başvurduğunu, savcılık kararıyla yapılan takip, araştırma ve incelemeler neticesinde tehdit mesajlarını gönderen numaranın Zemalek Başkanı Mansur'un avukatına ait olduğunun anlaşıldığını duyurmuştu.
 
Mısır'ın hukuk devleti olduğuna inandığını ifade eden Hassan, dokunulmazlık hakkını şahsi çıkarları için kullanmakla suçladığı Mansur'un dokunulmazlığının kaldırılıp yargılanması için Mısır parlamentosundaki vekillerden destek istedi.

Açıklamasında, Mısır milli takımında yıllarca forma giydiğini hatırlatan Hassan, Mısır dışında Türkiye ve Belçika gibi ülkelerde de top koşturduğunu, Türkiye'de Mısır futbolunu temsil etme gururu yaşadığını ve Mısır'ın Türkiye'deki gönüllü elçisi olduğunu dile getirdi.
 
Hassan'ın Zemalek takımında oynadığı dönemden kalma kulüpten alacağı olduğu, kulüp başkanı Mansur'un eski yönetimden kalan borcu ödemek istememesi nedeniyle iki taraf arasında sorun yaşandığı öğrenildi.

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