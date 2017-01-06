Milan yine Sneijder'in peşinde

Antalya kampından pasaportunu İstanbul'a yolladığı için Çin'e transfer söylentileri artan Sneijder'in Suudi Arabistan vizesi için pasaportunu gönderdiği öğrenilirken, Milan'ın teklifi için Hollandalı 10 numara, yorum yapmadı.
Galatasaray'a geldiği günden bu yana her transfer döneminde taliplileri çıkan Sneijder'e iki Çin kulübünden sonra dün de Milan'ın teklif getireceği iddiası İtalya'da manşetlere çıktı. Menajeri Guido Albers'in Çin'den gelen teklifler için önceki gün yaptığı, "Sneijder, Galatasaray'da çok mutlu, ailesiyle İstanbul'da yaşamayı da çok seviyor" açıklamasına rağmen, Çizme medyası, bonservisi 7.5 milyon Euro olan Hollandalı yıldıza Milan'ın sıcak baktığını iddia etti. Berlusconi'nin kulübün satmasının ardından Çinli patronlar için 7.5 milyon Euro bonservis bedelinin önemli bir rakam olmadığını çizen İtalyan medyası, sorunun Sneijder'in Milan'dan isteyeceği yıllık ücret olduğunu ifade etti.
PASAPORTU VİZE İÇİN YOLLADI
Antalya kampından pasaportunu İstanbul'a yolladığı için Çin'e transfer söylentileri artan Sneijder'in Suudi Arabistan vizesi için pasaportunu gönderdiği öğrenilirken, Milan'ın teklifi için Hollandalı 10 numara, yorum yapmadı. Sneijder, Ekim ayında İtalyan La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda, "Eski kulübüm İnter'e dönmem, beni çok üzdüler ama Milan'da oynayabilirim" demişti. Sneijder'in verdiği bu röportaj, Milano'da büyük yankı bulmuş ve Sneijder&Milan flörtünün başlangıcı olarak kabul edilmişti. Hollanda Milli Takımı'nda en çok forma giyen oyuncu olmak için Çin'e gitmeye soğuk bakan Sneijder'in Milan'a vereceği yanıt bekleniyor.
Sabah
- Adanaspor Haberleri
- Akhisar Belediyespor Haberleri
- Alanyaspor Haberleri
- Antalyaspor Haberleri
- Beşiktaş Haberleri
- Bursaspor Haberleri
- Çaykur Rizespor Haberleri
- Fenerbahçe Haberleri
- Galatasaray Haberleri
- Gaziantepspor Haberleri
- Gençlerbirliği Haberleri
- Karabükspor Haberleri
- Kasımpaşa Haberleri
- Kayserispor Haberleri
- Medipol Başakşehirspor Haberleri
- Osmanlıspor Haberleri
- Torku Konyaspor Haberleri
- Trabzonspor Haberleri
Fransızlar Osmanlıspor'un transferini duyurdu !
Hamza Hamzaoğlu, eski öğrencisini istiyor ! Sürpriz...
Fenerbahçe'den Alan Patrick’e yarım sezon için...
Flaş başvuru ! Şenol Güneş Stadı'nda ilk maç...
Bursaspor'a Premier Lig'den Nijeryalı forvet ! Hamzaoğlu...
Ricardo Faty’nin Türkiye aşkı ! ''Olaylardan korkmuyorum''
''Milli takıma gidersem, annem kurban kesecek''
Riekerink, Selçuk İnan'ı fena fırçaladı ! Esti, gürledi...
Uğur Uçar: ''Bursa başardı, biz niye başarmayalım''
Törene herkes smokinle, o tişörtle katıldı çünkü...
Felipe Melo imzayı attı! Kazanacağı rakam belli oldu...
Real Madrid Zinedine Zidane'a inanılmaz zam ! İşte o rakam...
MİLAN YİNE SNEİJDER'İN PEŞİNDE
Sneijder'e iki Çin kulübünden sonra dün de Milan'ın teklif getireceği iddiası İtalya'da manşetlere çıktı.
Antalya kampından pasaportunu İstanbul'a yolladığı için Çin'e transfer söylentileri artan Sneijder'in Suudi Arabistan vizesi için pasaportunu gönderdiği öğrenilirken, Milan'ın teklifi için Hollandalı 10 numara, yorum yapmadı.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | RSS