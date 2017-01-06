Milan yine Sneijder'in peşinde

Antalya kampından pasaportunu İstanbul'a yolladığı için Çin'e transfer söylentileri artan Sneijder'in Suudi Arabistan vizesi için pasaportunu gönderdiği öğrenilirken, Milan'ın teklifi için Hollandalı 10 numara, yorum yapmadı.



Galatasaray'a geldiği günden bu yana her transfer döneminde taliplileri çıkan Sneijder'e iki Çin kulübünden sonra dün de Milan'ın teklif getireceği iddiası İtalya'da manşetlere çıktı. Menajeri Guido Albers'in Çin'den gelen teklifler için önceki gün yaptığı, "Sneijder, Galatasaray'da çok mutlu, ailesiyle İstanbul'da yaşamayı da çok seviyor" açıklamasına rağmen, Çizme medyası, bonservisi 7.5 milyon Euro olan Hollandalı yıldıza Milan'ın sıcak baktığını iddia etti. Berlusconi'nin kulübün satmasının ardından Çinli patronlar için 7.5 milyon Euro bonservis bedelinin önemli bir rakam olmadığını çizen İtalyan medyası, sorunun Sneijder'in Milan'dan isteyeceği yıllık ücret olduğunu ifade etti.



PASAPORTU VİZE İÇİN YOLLADI



Antalya kampından pasaportunu İstanbul'a yolladığı için Çin'e transfer söylentileri artan Sneijder'in Suudi Arabistan vizesi için pasaportunu gönderdiği öğrenilirken, Milan'ın teklifi için Hollandalı 10 numara, yorum yapmadı. Sneijder, Ekim ayında İtalyan La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda, "Eski kulübüm İnter'e dönmem, beni çok üzdüler ama Milan'da oynayabilirim" demişti. Sneijder'in verdiği bu röportaj, Milano'da büyük yankı bulmuş ve Sneijder&Milan flörtünün başlangıcı olarak kabul edilmişti. Hollanda Milli Takımı'nda en çok forma giyen oyuncu olmak için Çin'e gitmeye soğuk bakan Sneijder'in Milan'a vereceği yanıt bekleniyor.



Sabah