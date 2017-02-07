MHK Ali Palabıyık'ın notunu açıkladı

MHK ALİ PALABIYIK'IN NOTUNU AÇIKLADI Ali Palabıyık MHK'dan 'Bariz hatası var' anlamına gelen 7.8 puan aldı.. Süper Lig 07.02.2017 14:50

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Ali Palabıyık MHK tarafından 7,8 aldı. Merkez Hakem Kurulu, Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık'a "Bariz, önemli hatası var." anlamına gelen 7.8 notu verdi Ntvspor 59