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MHK Ali Palabıyık'ın notunu açıkladı

MHK ALİ PALABIYIK'IN NOTUNU AÇIKLADI

Ali Palabıyık MHK'dan 'Bariz hatası var' anlamına gelen 7.8 puan aldı..

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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Ali Palabıyık MHK tarafından 7,8 aldı.

Merkez Hakem Kurulu, Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık'a "Bariz, önemli hatası var." anlamına gelen 7.8 notu verdi 

Ntvspor

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