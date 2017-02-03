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Mete Kalkavan 5. kez G.Saray maçına atandı

METE KALKAVAN 5. KEZ G.SARAY MAÇINA ATANDI

Lig, kupa ve Süper Kupa’da 14. kez düdük çalmaya hazırlanan Mete Kalkavan, 5. kez G.Saray’ın maçını yönetecek.

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Bu sezon ortaya koyduğu yönetim ile mözellikle G.Saray cephesinin tepkisini çeken hakem Mete Kalkavan, sarı-kırmızılı takımın maçlarından alınmıyor. Bu sezon adeta G.Saray'ın ‘kadrolu' hakemi olanMete Kalkavan, lig, kupa ve Süper Kupa'daki 14.maçına çıkmaya hazırlanıyor. İlginç olan ise Kalkavan'ın bu sezonki 14. karşılaşmasında 5. kez sarı-kırmızılıların maçında düdük çalacak olması.

Selçuk İnan'ın kariyerinde aleyhine konuştuğu tek hakemolan Kalkavan istenmiyor ancak MHK ısrarla atıyor. Ligin ilk yarısındaki Kayseri maçında Yasin'e yapılan penaltıyı ‘es' geçen, Kasımpaşa maçında Hakan'ın eline çarpan pozisyonda penaltı veren Kalkavan, Konya karşısında da Ali Çamdalı'yı ‘yok yere' ihraç etmişti. Kalkavan bu yıl her 2.8 maçta bir G.Saray'ı görüyor.

AMK Gazetesi
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