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Mesut Özil'e sürpriz teklif

MESUT ÖZİL'E SÜRPRİZ TEKLİF

Wolfsburg'tan Paris Saint Germain'e giden Julian Draxler'den Mesut Özil'e çağrı geldi.

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Paris Saint Germain'in Alman yıldızı Julian Draxler, Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'den övgü dolu sözlerle bahsederken, PSG'ye gelmesi halinde çok mutlu olacağını dile getirdi.

Fransız basınına konuşan Draxler, Mesut Özil ile ilgili "O dünyanın her takımında oynayabilecek kapasitede. Buraya gelirse de çok mutlu olurum" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Arsenal formasıyla 27 maçta 9 gol, 8 asistlik bir performans sergileyen Mesut Özil'in İngiliz deviyle 2018'e kadar sözleşmesi devam ediyor.

Hürriyet
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