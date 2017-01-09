Mesut Özil'den sözleşme açıklaması

Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, "Kulüp, bu takımda oynamamın nedeninin Wenger olduğunu biliyor. Yeni sözleşme imzalamam için Wenger'in takımdaki geleceğinin netleşmesi gerek." dedi.

Mesut Özil, Almanya'nın Kicker dergisine yaptığı açıklamada, gönlünün Arsenal'da kalmaktan yana olduğunu belirterek, "Arsenal'da çok mutluyum ve kulübe yeni sözleşme imzalamak istediğimi ilettim" ifadelerini kullandı.

"WENGER KALIRSA KALIRIM"

Sözleşme yenileyip yenilememesinin parayla ilgili olmadığını vurgulayan 28 yaşındaki futbolcu sözlerine şöyle devam etti:

"Kulüp, bu takımda oynamamın nedeninin Arsene Wenger olduğunu biliyor. Beni Arsenal'a transfer eden ve bana güvenen Wenger'dir. Şunu belirtmek isterim ki sözleşme yenilemem için takımın gelecekteki teknik direktörünün kim olacağı netlik kazanmalı. Wenger'in takımdaki geleceğinin netleşmesi gerek."