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Mesut Bakkal şampiyonluğa kilitlendi

MESUT BAKKAL ŞAMPİYONLUĞA KİLİTLENDİ

Sivasspor Teknik Direktör Mesut Bakkal, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

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TFF 1’inci Lig temsilcisi Sivasspor ligin 17’inci hafta maçında deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Mesut Bakkal, Antalya’da yapılan kamp döneminin verimli geçtiğini belirterek, “İki tane hazırlık maçında en önemli kriterlerden birisi gol yemeden bitirdik. Bu bizim için önemliydi. Oturmuş bir kadromuz, oturmuş bir şablonumuz var. Bunun üzerine de takviyelerde bulunduk. Bu şablonun üzerine faydalı olabilecek isimler aldık. Malatya’ya gideceğiz. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Yolumuz belli şampiyonluk” dedi.

Lig sonunda mutlu sona ulaşmak istediklerini ifade eden Bakkal şöyle devam etti:

“Takım olarak belirlediğimiz 18 finalimiz var. Bunun bilincinde olarak mücadele ederek Play off’a kalmadan çıkmak istiyoruz. İyi bir takım olduk. İyi bir arkadaşlık var. Birbiri için mücadele etmeye başladılar. Bu artarak devam edecek. Üzerine de bize katkı sağlayacak oyuncu grubunu aldık. İyi yoldayız. Güzel ve tempolu bir çalışmadan sonra lige inşallah iyi başlarız” ifadelerini kullandı. Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakkal, bir kaç takviye daha yapılacağını dile getirdi.

AMK Gazetesi
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