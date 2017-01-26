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Mesut Bakkal hedefi söyledi

MESUT BAKKAL HEDEFİ SÖYLEDİ

Mesut Bakkal, "Hedefimiz bütün maçları kazanmak ve olabildiğince bu işi çabuk bitirmek" dedi.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor ligin 19’uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Mersin İdmanyurdu maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde kulüp tesislerinde kar yağışı altında gerçekleştirilen idman düz koşu ile başladı. Ardından futbolcular pas çalışması yaptı. Antrenman taktik idman ve kondisyon hareketleri ile devam etti.

“HEDEFİMİZ TÜM MAÇLARI KAZANMAK”

İdman öncesi basın mensuplarına deplasmanda karşılaşacakları Mersin İdmanyurdu maçını değerlendiren teknik direktör Mesut Bakkal, şuhları söyledi:

“Hedefimiz belli, ben her maça dediğim gibi bu maça da galibiyet hedefiyle çıkacağız. Yönetimin ve bizim inanmamız bizleri buralara getirdi. Bundan sonrada taraftar grubunun da aynı Boluspor maçında olduğu gibi bize destek vermesini istiyoruz. Buralara geldikten sonra, bu kadar avantajı yakaladıktan sonra oyuncu grubum ile ben bundan vazgeçmeyeceğimizi ve yolun sonunun şampiyonluk olduğunu biliyoruz. Hedefimiz hemen hemen bütün maçları kazanmak ve olabildiğince bu işi çabuk bitirmek. Tam kadro ile yarın Mersin’e gidiyoruz. Zor bir maça gidiyoruz. Genç bir ekip ve şu anda ligde durumları zor ama oynadıkları oyun ortada. Çok istekli bir gruba gidiyoruz. Buna karşı cevap vermemiz gerekiyor. İstekli oynamamız gerekiyor. Bunu yapacağımıza inanıyorum” dedi.

AMK Gazetesi
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