Messi'den heyecanlandıran fotoğraf

2018'de dolacak olan sözleşmesi için Barcelona ile görüşmelere başlayan Arjantinli yıldız, Facebook hesabından imza atarken fotoğrafını yayınladı. Ama bu imza Adidas ile olan sözleşmesini uzatmak içindi.

Lionel Messi'nin Barcelona ile 2018'de dolacak olan sözleşmesini uzatma görüşmeleri devam ediyor. Arjantinli yıldızın Facebook sayfasına koyduğu imza atarkenki fotoğrafı heyecan yaratsa da, bu sadece Adidas ile olan sponsorluk anlaşmasını uzatışının fotoğrafıydı. Messi, bu fotoğrafla birlikte "Adidas ile daha uzun yıllar boyunca birlikte çalışacak olmak mutluluk veriyor" mesajını da paylaştı.

İspanyol basınında 29 yaşındaki futbolcunun 2017'de ilk büyük imzasını attığı, bunu Barcelona ile kontrat uzatmasının izlemesinin çok büyük ihtimal olduğu yorumları yapıldı.

Ntvspor