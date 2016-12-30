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''Messi türünün tek örneği''

''MESSİ TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİ''

Manchester United'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi'nin her takımda aynı başarılı performansını yakalayacağına inandığını bildirdi.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Barcelonalı Lionel Messi'nin her takımda aynı başarılı performansını yakalayacağına inandığını bildirdi.

ABD basınına konuşan Ibrahimovic, Arjantinli oyuncudan övgüyle bahsederek, "Messi, türünün tek örneği. Onun gibi oyuncuyu bir daha görebileceğimizi sanmıyorum. Öyle kendi?ne özgü bir tekniği var ki, başkasında olması mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Barcelona'da 2009-2010 sezonunda Messi ile aynı takımda oynadığını hatırlatan İsveçli golcü, "O dönemde onu her gün görme fırsatını yakalamıştım. Onu izlemek PlayStation'da oynamak gibi. Topu birine yollarsın ve o her futbolcunun arasından geçebiliyorsa, Messi'dir." ifadelerini kullandı.

Arjantinli golcünün aynı performansı her takımda yakalayacağını savunan Zlatan Ibrahimovic, "Onla oynama biçimimiz ve düşüncelerimiz farklı. Transferler yaparak birçok ülkede dolaştım. O ise tek bir takımda yıllarca oynadı ve her zaman harikaydı. Messi, bu performansını başka takımlarda da tekrarlayabilir çünkü futbolu oyun olarak çok seven biri. Dünya üzerinde gideceği hiçbir kulüpte sıkıntı yaşamaz." şeklinde görüşlerini aktardı.

2016 Altın Top Ödülü'nü Real Madridli Cristiano Ronaldo'ya kaptıran Messi, bu sezon Barcelona formasıyla 20 maçta 23 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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