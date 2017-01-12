Messi neden hala sözleşme yenilemiyor ?

Barcelona'nın icra kulu başkanı Oscar Grau, Lionel Messi'nin sözleşme uzatılması konusunda karlı bir formül bulunması gerektiğini söyledi.

Barcelona ile 2018 yılında sözleşmesi sona erecek Lionel Messi için Katalan ekibinde bütçe planlaması yapılmaya çalışılıyor.

"APTALCA OLACAKTIR"

La Liga düzenlemelerinde her kulübün bütçesinden kısıtlamalar olduğunu hatırlatan Barcelona İcra Kurulu Başkanı Oscar Grau, "Messi ile yenilemek için çok çalışıyoruz. Kontratını uzatmaya çok hevesliyiz ve formoül bulacağımdan eminim. Taraftarlar bize güvensin çünkü en iyinin elimizden kaçmasına izin vermek aptalca olacaktır" ifadelerini kullandı.

"TİTİZ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

Maaş ve bütçe kısıtlamalarını vurgulayan Grau, "Barcelona, bütçenin yüzde 70'inden fazlasını maaş için harcayamaz. Dengenin emin olmasını istiyoruz. Gelirimizi arttırmamız gerekiyor. Amacımız dünyanın en iyi oyuncusunun Barcelona'da kalması. Bütçemizi düşünerek titiz bir şekilde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Barcelona A takımına 2004'te yükselen ve 2018'e dek sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Arjantinli yıldız, bu sezon 23 maçta 26 gol attı ve 9 asist yaptı.