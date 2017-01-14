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Messi hakkında konuştu işinden oldu !

MESSİ HAKKINDA KONUŞTU İŞİNDEN OLDU !

Barcelona, İspanya Futbol Federasyonu ile ilişkilerden sorumlu yöneticisi Pere Gratacos'un görevine son verdiğini duyurdu.

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Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, RFEF'in binasında yapılan İspanya Kral Kupası çeyrek final kura çekimi sonrasında Gratacos'un bir televizyon kanalına demeç vermesi nedeniyle görevinden alındığı bildirildi.

İspanyol temsilcisi, Gratacos'un söz konusu demeçte kulüple bağdaşmayan, kişisel görüşlerini söylediğini vurguladı. Ayrıca, Gratacos'un görevden alınma kararını veren Barcelona Sportif Direktörü Albert Soler'in bundan sonra RFEF ile ilişkilerden de sorumlu olacağı kaydedildi.

Kral Kupası çeyrek final kura çekiminin ardından bir televizyon kanalına açıklama yapan Gratacos, Barcelonalı futbolcu Lionel Messi hakkındaki bir soruya "Messi, takımın en önemli futbolcusu ama sadece o yok. Tüm takım önemli. Neymar, Iniesta, Suarez veya Pique olmasa Messi bu kadar büyük olmazdı." cevabını vermişti.

Öte yandan Messi'nin Barcelona ile 30 Haziran 2018'de dolacak sözleşmesinin uzatılması için taraflar arasında görüşmeler devam ediyor. Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique, bu konuyla ilgili, "Messi'nin sözleşmesini yenilerken çok rahat olmak gerekir. Müzakerelerin ritmini o ve kulüp belirleyecek." ifadesini kullandı.

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