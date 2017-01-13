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Messi bu sözlere ne diyecek ?

MESSİ BU SÖZLERE NE DİYECEK ?

Pere Gratacos, Messi'nin Barcelona'daki diğer yıldızlar sayesinde bu denli iyi olduğunu söyledi.

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Birçok futbol yorumcusu tarafından dünya tarihinin en iyi oyuncusu olarak gösterilen ve kariyeri boyunca beş Ballon d'Or kazanan Messi'nin Barça'daki geleceği son dönemlerde tartışma konusu haline geldi. Katalan ekibi, Arjantinli süper yıldızla henüz yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamadı.

Gratacos'un bu yorumu, sözleşme görüşmelerini kolaylaştıracağa benzemiyor.

Kral Kupası çeyrek final kurasının ardından basın mensuplarının Messi'nin durumuyla ilgili sorularını yanıtlayan Gratacos, "Barcelona sadece Messi yüzünden buralarda değil. O çok önemli bir oyuncu ama bizim başarımız takıma ait bir başarı. Neymar, Suarez, Iniesta, Pique ve diğerleri olmadan Messi bu kadar iyi bir oyuncu olamazdı." şeklinde konuştu.

Bir kulüp yöneticisinin Messi'nin değerini küçümseyen ifadeler kullanması Barcelona taraftarlarında büyük şaşkınlık yaratmış durumda.

Barcelona tarihinin en golcü oyuncusu Lionel Messi'nin Katalan deviyle mevcut sözleşmesi Haziran 2018'de sona erecek.

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