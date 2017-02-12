Merve Kaya ilk maçını kazandı

Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’nda Türkiye ve Gaziantep’i temsil eden Merve Kaya, Ukraynalı rakibini 17-6’lık skorla yenerek, ilk maçını kazandı. Antalya Belek'te 11 -14 Şubat 2017 tarihleri arasında gençler kategorisinde düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nin desteğiyle katılan Merve Kaya, şampiyonaya hızlı başladı.

Gaziantep ve Türkiye'yi temsil eden Kaya, sabah saatlerinde yaptığı ilk maçında Ukraynalı rakibi Olena Khmıch ile karşılaştı. Kaya, Ukraynalı rakibini 17-6 mağlup etti. Kaya, 2’şer dakikalık üç raunt halinde gerçekleşen müsabakada, ilk saniyelerden itibaren üstünlüğü ele geçirerek, iyi performans sergiledi. Bugün dört ayrı maça daha çıkacak olan genç sporcu, gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti. 2020’de gerçekleştirilecek olan dünya şampiyonasına Avrupa şampiyonu unvanıyla çıkmak isteyen Merve Kaya, Türkiye'ye bir dünya şampiyonluğu kazandırmak istediğini kaydetti. 52 kiloda yarışan Merve Kaya'nın en büyük hedefi gelecekte beden eğitimi öğretmenliği yaparak, tekvando sporuna uzun yıllar hizmet etmeyi istediğini kaydetti.

Kaya, kendisi gibi yetenekli gençlerin bulunduğunu vurgulayarak, bu yetenekleri ülke sporuna kazandırmayı amaçladığını da sözlerine ekledi.